Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da katıldığı programda çevre ve geri dönüşüm projelerine ilişkin önemli veriler paylaştı. Bakan Kurum, uygulamaya alınan DOA sistemi sayesinde vatandaşlara sadece iki gün içinde toplam 4,5 milyon TL kazandırıldığını açıkladı.

Deprem bölgesi olan Adıyaman'da konut ve çevre düzenlemeleri kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, sürdürülebilir çevre politikalarının ekonomik yansımalarına dikkat çekti. Söz konusu sistemin hem doğayı koruduğunu hem de hane ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

SİSTEM EKONOMİYE NASIL YANSIYOR?

Uygulamaya alınan geri dönüşüm odaklı DOA sistemi, vatandaşların atıklarını değerlendirerek maddi getiri elde etmesine olanak tanıyor. Bakan Kurum'un paylaştığı iki günlük 4,5 milyon TL'lik veri, uygulamanın halk tarafından hızlı bir şekilde benimsendiğini ve yaygınlaştığını gösteriyor. Sistem sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilirken, atıkların ekonomik bir değere dönüşmesi sağlanıyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Geri kazanım sistemleri, atıkların kaynağında ayrıştırılarak yeniden üretime dahil edilmesini sağlıyor. Uzmanlar, bu tür depozito iade uygulamalarının uzun vadede ham madde ithalatını azaltırken, karbon ayak izini düşürmede kritik rol oynadığını belirtiyor. Türkiye genelinde yaygınlaşması planlanan sistemin, atık yönetiminde uluslararası standartlara uyum sürecini hızlandırması öngörülüyor.