İzmir'in Seferihisar ilçesinde gece saatlerinde evinin önündeki kanepede uyuyan 70 yaşındaki Osman Güntaş, bir ayının saldırısına uğraması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayı saldırısında ağır yaralanan Güntaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olması sebebiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adam, buradaki tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan trajik ölümün ardından jandarma birimleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının gerçekleştiği Karakoç mevkisinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki yaban hayatı hareketliliğini izlemeye aldığı bildirildi.

KIYI EGE'DE AYI SALDIRISI NEDEN YAŞANDI?

Kıyı Ege şeridinde ve Seferihisar gibi yerleşim yerlerinin yakınında ayı popülasyonu ile karşılaşılması oldukça nadir bir durum olarak değerlendiriliyor. Uzmanların yapacağı incelemelerin, yaban hayvanlarının insan yerleşimlerine inme nedenlerini ortaya çıkarması hedefleniyor. Bu tür vakalarda genellikle ormanlık alanlardaki gıda ve su kaynaklarının azalması gibi ekolojik faktörlerin etkili olduğu biliniyor.