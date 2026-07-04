Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Interpol tarafından ülkesinde "Ateşli Silah ve Bıçak Bulundurmak" suçundan aranan Alman vatandaşı Stefan Haslbaver’in (33) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin Kestel Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda Stefan Haslbaver, kız arkadaşıyla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine teslim edildi. Mehmet AL

Muhabir: Mehmet AL