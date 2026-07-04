Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle tanınan ve 15 Haziran tarihinde 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin ilk resmi bulgular ortaya çıktı. Milliyet'ten Neslihan Keskin'in aktardığına göre, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporda genç oyuncunun ölüm nedeni kalp krizi olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, bu bulgunun ilk değerlendirme olduğunu ve kesin ölüm sebebinin detaylı incelemeler sonucunda netlik kazanacağını bildirdi.

FARKLI İHTİMALLER ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma dosyasına giren yeni detaylar, olayın çok yönlü incelendiğini gösteriyor. Avukat Uğur Gökkoyun'un dosyaya sunduğu dilekçede, İrtem'in yakın zamanda gerçekleştirdiği Tayland seyahati sırasında bir maymunun saldırısına uğradığı iddiası yer aldı. Adli makamlar, bu iddiayı da dikkate alarak oyuncunun kollarında bulunan yara izlerini mercek altına aldı. Kamuoyunda tartışılan kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimali, yara izleriyle olası bir enfeksiyon bağlantısının tespit edilmesi amacıyla titizlikle inceleniyor.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE ADLİ TIP SÜRECİ NASIL İŞLER?

Ani ve beklenmedik ölümlerde Adli Tıp Kurumu uzmanları ilk etapta makroskobik bulgulara dayanarak bir ön rapor hazırlar. Ancak bedende enfeksiyon, toksik madde veya hücresel düzeyde bir patoloji (sepsis gibi) olup olmadığının kesin tespiti için histopatolojik ve toksikolojik laboratuvar testlerinin tamamlanması gerekir. Bu kapsamlı analizlerin sonuçlanması ve nihai raporun adli makamlara sunulması genellikle birkaç haftalık bir süreci kapsar. Soruşturmayı yürüten yetkililer, Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin de ancak bu nihai otopsi raporuyla teyit edileceğini vurguluyor.