Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Jaipur kentinde eğitim gören iki lise öğrencisi, kuraklık sorununa karşı yenilikçi bir çözüm sundu. Jayshree Periwal Uluslararası Okulu öğrencileri Diivij Todi ve Mrityunjay Gupta, elektrik enerjisine ihtiyaç duymayan ve nemli havadan su toplayabilen "EcoFog" adlı bir kompozit ağ tasarladı.

Geliştirilen bu sistem, herhangi bir motor veya pompa kullanmadan tamamen doğadaki yoğuşma ilkeleriyle işlev görüyor. Havaya maruz bırakılan özel kumaş dokusu, sis ve yüksek nem barındıran su buharını iplikçiklerinde hapsederek damlacıklara dönüştürüyor. Yerçekiminin etkisiyle alt kısımdaki hazneye akan bu damlacıklar, depolanabilir temiz su haline geliyor.

ECOFOG SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Geleneksel sis toplama araçları genellikle sadece yoğun sisli bölgelerde verim sağlarken, EcoFog projesi sisin olmadığı ancak bağıl nemin yüksek olduğu ortamlarda da su üretebiliyor. Söz konusu malzemenin tam teknik yapısı ve üretim maliyeti geliştiriciler tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Projenin asıl çıkış noktasının, öğrencilerin yaşadığı Rajasthan bölgesindeki şiddetli su kıtlığı olduğu belirtildi.

ULUSLARARASI BİLİM ÖDÜLLERİ

Hindistan'daki IRIS (Bilimde Araştırma ve İnovasyon) seçmelerini başarıyla geçen EcoFog, küresel çapta dikkat çekmeyi başardı. Dünyanın en büyük üniversite öncesi bilim fuarlarından biri olan Regeneron ISEF organizasyonunda ödül alan proje, The Earth Prize 2026 yarışmasında da küresel ölçekte ilk 35 takım arasına girerek bölge finalisti oldu.

KÜRESEL SU KRİZİNE PASİF ÇÖZÜM

Altyapı eksikliği çeken ve elektrik şebekesine erişimi olmayan kırsal bölgeler için tasarlanan bu teknoloji, pasif su toplama sistemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür düşük maliyetli ve enerji gerektirmeyen inovasyonların, Brezilya'nın kuzeydoğusu gibi benzer iklimsel zorluklar yaşayan kurak, kıyı ve dağlık alanlarda da başarıyla uygulanabileceğini öngörüyor.