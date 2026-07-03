Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y.K. (17) yönetimindeki 07 CMA 503 plakalı motosiklet ile A.A.S. (35) idaresindeki 34 KFR 639 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savruldu

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.Y.K. yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç sürücü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü A.A.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.