Bursa Uludağ'ın zirvesindeki buzul gölleri, son 62 yılın en yağışlı kış mevsiminin ardından yaz ortasında sıradışı bir manzaraya sahne oldu. Tecrübeli dağcı İsmet Şentürk'ün göller bölgesinde gerçekleştirdiği son tırmanışta, erimeyen buz kütleleri ve taşma noktasına gelen su seviyeleri tespit edildi.

Zirvede geceyi geçiren Şentürk'ün aktardığına göre, hava sıcaklığı yaz mevsimi olmasına rağmen sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Bölgedeki buzlu alanlarda yürüyüş yapan dağcı, eriyen buz kalıplarının arasında Antarktika'yı andıran coğrafi dokuyu kayda aldı. Ayrıca buzlu göl yüzeyinde çığ akıntılarının yarattığı fiziksel değişimler de net bir şekilde gözlemlendi.

KARAGÖL NEDEN TAŞMA SEVİYESİNE GELDİ?

Uludağ'ın en bilinen buzul göllerinden biri olan Karagöl'deki su seviyesi, mevsim normallerinin çok üzerine çıktı. Şentürk'ün saha gözlemlerine göre, geçmiş yıllarda göl kıyısı ile yürüyüş yolu arasında belirgin bir boşluk bulunurken, bu yıl su seviyesi doğrudan yola ulaştı.

Süreci ender rastlanabilecek bir doğa olayı olarak nitelendiren tecrübeli dağcı, Uludağ'ın değişken yapısının her daim yeni sürprizler barındırdığını ifade etti. İklim döngüsündeki bu 62 yıllık yağış rekorunun, yüksek rakımlı bölgelerdeki kar ve buz erimelerini yaz aylarının ortalarına kadar ötelediği, bu durumun da göllerdeki su hacmini maksimum seviyede tuttuğu belirtiliyor.