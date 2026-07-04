Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı zamlı maaşların ödeme takvimi kesinleşti. Sözcü'nün aktardığı habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte SSK, Bağ-Kur ve memur maaş farklarının hesaplara geçeceği tarihler belirlendi.

Yılın ilk altı aylık enflasyon verileri ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 17,76 olarak tescillendi. Bu oranla birlikte en düşük emekli aylığında da yeni bir düzenlemeye gidiliyor. AK Parti grubu tarafından TBMM

Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinin yasalaşması halinde, halihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplamalarıyla yüzde 13,52 olarak netleşti.

MEMUR MAAŞLARI VE FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kamu çalışanları, yüzde 13,52 oranında zam yansıtılmış yeni maaşlarını 15 Temmuz tarihinde banka hesaplarından alabilecek. Memurların 1 ile 14 Temmuz tarihleri arasında oluşan 14 günlük maaş farklarının ise 15 Temmuz'u izleyen bir hafta içerisinde hesaplara yatırılması planlanıyor.

EMEKLİLER İÇİN ÖDEME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre rutin takvimde ilerleyecek. SSK emeklileri zamlı temmuz aylıklarını 17 ile 26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25 ile 28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Hak sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden tahsis numaralarının son hanesini kontrol ederek kesin maaş yatma günlerini teyit edebilecek.

Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklilerinin temmuz ayı zam farklarının yatırılacağı tarih ise henüz netleşmedi. Bu tarihin önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.