

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Gasp Büro ekipleri, bir vatandaşın zorla kaçırılarak alıkonulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, mağdur Ç.K.'yi bir ikamette alıkoyan şüphelilere yönelik şok bir operasyon düzenledi. Operasyonda, olayın faili oldukları belirlenen H.Z. (43), M.S.Ö. (48) ve H.C.Z. (33) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 şüphelinin, mahkemedeki ifadelerinde kaçırdıkları kişiden alacakları olduğunu iddia ettikleri öğrenildi. Mahkeme heyeti, yapılan duruşmanın ardından 3 şüpheliyi "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Tehdit" ve "Yağma" suçlarından tutuklayarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi.(Mehmet AL)



