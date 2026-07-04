Antalya'nın kent gelişimi ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Antalya Forum-X Platformu, ilk toplantısında liman problemini ele aldı. Antalya Ekspres'in aktardığına göre, toplantıda kruvaziyer gemilerinin mevcut liman yerine tarihi Kaleiçi'ne yanaşması için yeni bir platform kurulması gündeme geldi.

Eski Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu öncülüğünde hayata geçirilen platformun ilk buluşmasına, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO

Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başta olmak üzere çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda şehrin ortak çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

MEVCUT LİMAN VE SERBEST BÖLGE YETERSİZ KALIYOR

ATSO

Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Limanı'nın stratejik önemine rağmen işletmeci firmaların derinlik artırma ve rıhtım geliştirme gibi taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti. Öztürk'ün açıklamalarına göre, limandaki ticari kayıpların yanı sıra kruvaziyer gemilerinin Antalya Serbest Bölge'ye (ASBAŞ) yanaşması da ayrı bir kriz yaratıyor. Lüks yat üretimi ve bakımında dünya çapında bir merkez olan Serbest Bölge, 300 metreyi aşan dev yolcu gemileri için fiziki olarak uygunluk taşımıyor. Gemilerin buraya yanaşması için ASBAŞ'ın fedakarlık yaptığını aktaran Öztürk, elde edilen gelirin çok daha üzerinde bir ticari kayıp yaşandığına dikkat çekti.

KALEİÇİ İÇİN KAZIK TEMELLİ PLATFORM ÖNERİSİ

Kruvaziyer turizminin doğrudan şehir merkezine entegre edilmesi gerektiğini savunan Öztürk, tarihi Kaleiçi Yat Limanı için dikkat çeken bir öneri sundu. Uzmanlar ve devlet yetkilileri tarafından tartışılarak karara bağlanması şartıyla, Kaleiçi'nde kazık temeller üzerine inşa edilecek bir platformun kruvaziyer gemilerine ev sahipliği yapabileceği öne sürüldü. Bu projenin, bölgenin tarihi ve doğal dokusuna zarar vermeden hayata geçirilebileceği ifade edildi.

DÜNYADA KRUVAZİYER LİMANLARI NASIL KONUMLANDIRILIYOR?

Küresel kruvaziyer turizmi trendlerinde, yolcuların gemiden inip doğrudan tarihi ve kültürel şehir merkezlerine adım atması en çok tercih edilen yöntem olarak öne çıkıyor. Antalya'da mevcut durumda dev yolcu gemilerinin sanayi ve ticaret ağırlıklı Serbest Bölge'ye yanaşması, hem turistlerin şehir merkezine ulaşımını zorlaştırıyor hem de bölgedeki yat üretim faaliyetlerini lojistik olarak aksatıyor. Kaleiçi'ne yapılacak çevreye duyarlı bir yanaşma platformunun, turistlerin doğrudan yerel esnafla buluşmasını sağlayarak kent ekonomisine ivme kazandırması öngörülüyor.

Toplantının sonunda Kaleiçi, Yat Limanı, Haşim İşcan ve Balbey bölgelerinin atıl durumdan kurtarılması için özel bir alan yönetimi modeline geçilmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan, yeni kurulan Antalya Forum-X Platformu'nda Akif Aktuğ ve Cem Arüv başkan yardımcısı, İzzet Ünlü ise genel sekreter olarak görev yapacak.