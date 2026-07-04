Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk beş ayında toplam 81 ton net altın satışı gerçekleştirdi. Mayıs ayında 3 tonluk satış yapan TCMB, yıl başından bu yana ulaştığı toplam rakamla dünyada en çok altın satan merkez bankası konumuna geldi. Aynı dönemde Rusya'nın net satışı ise 34 ton seviyesinde kaldı.

Rapora göre, mayıs ayında küresel çapta merkez bankalarının altın rezervleri net 41 ton artış gösterdi. Alımların büyük bir kısmı Polonya ve Çin liderliğinde yapılırken, Türkiye ve Rusya satış tarafında ağırlığını koydu. Sadece mayıs ayı dikkate alındığında Rusya 6 ton, Türkiye ise 3 ton altın sattı.

DÜNYA GENELİNDE KİMLER ALTIN ALIYOR?

Mayıs ayının en dikkat çeken alıcısı 18 tonluk miktar ile Polonya olurken, ülkenin yıl başından bu yana net alımları 64 tona ulaştı. Toplam rezervini 614 tona çıkaran Polonya Merkez Bankası'nın uzun vadeli hedefinin 700 ton olduğu biliniyor. İkinci sıradaki Çin ise mayısta 10 ton alım yaparak rezerv artırma serisini üst üste 20'nci aya taşıdı ve resmi altın rezervini yaklaşık 2 bin 331 tona yükseltti.

Orta Asya ülkelerinden Özbekistan mayısta 9 ton alarak yıl başından bu yana 33 tona ulaştı ve toplam rezervlerinin yüzde 87'sini altınla oluşturdu. Kazakistan mayısta 7 ton, yılın ilk beş ayında toplam 20 ton net alım gerçekleştirirken, Singapur eylül 2025'ten sonra ilk defa rezerv artışına giderek 4 ton altın aldı.

MERKEZ BANKALARI NEDEN ALTINA YÖNELİYOR?

Küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik belirsizlikler, ülkelerin döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejilerinde altını geleneksel bir güvenli liman olarak öne çıkarıyor. Dünya Altın Konseyi'nin 2026

Merkez Bankası Altın Rezervleri Araştırması'na göre, ankete katılan kurumların yüzde 89'u önümüzdeki 12 ay içinde küresel altın rezervlerinin artacağını öngörüyor. Kendi rezervlerini artırmayı planlayanların oranı ise yüzde 45 ile araştırmanın tarihsel zirvesine ulaştı.

Raporun dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Kore Merkez Bankası'nın attığı adım oldu. Banka, yurt dışındaki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırım yapabilmek için yasal hazırlıklarını tamamladı. Merkez bankalarının yalnızca yüzde 4'ünün kullandığı bu yöntem, rezerv yönetiminde nadir görülen bir çeşitlendirme hamlesi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Latin Amerika ülkelerinden Şili yıl başından bu yana 8 ton, Guatemala 2 ton, Bolivya ve Uruguay ise birer ton alım yaparak bölgesel bir artış trendinin sinyalini verdi.