Sinop'ta 15-18

Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda Alanya'yı temsil eden Menekşe Dönmez, altın madalyanın sahibi oldu. Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu Spor Kulübü adına 57+ kilogram kategorisinde tatamiye çıkan genç sporcu, elde ettiği birincilikle ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

Batı Grubu maçlarını zirvede tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Dönmez, Sinop'taki eleme turlarında üstün bir performans sergiledi. Rakiplerini 2-0'lık net skorlarla geçerek finale yükselen Alanyalı tekvandocu, çekişmeli geçen final müsabakasını da 2-1 kazanarak Türkiye şampiyonluğu unvanını elde etti.

BAŞARININ MİMARI ANTRENÖR YAZICI

Genç sporcunun elde ettiği bu ulusal derecenin arkasında uzun süreli ve disiplinli bir çalışma programı bulunuyor. Dönmez'i turnuvaya hazırlayan antrenör Merve Alıcı Yazıcı'nın teknik ve taktik yönlendirmeleri, şampiyonluğa giden yolda belirleyici faktör olarak öne çıktı.

ALTYAPI YATIRIMLARI MEYVESİNİ VERİYOR MU?

Alanya'daki yerel spor kulüplerinin altyapıya verdiği önem, ulusal çaptaki madalyalarla karşılık bulmaya devam ediyor. Özellikle uzak doğu sporlarında elde edilen bu tür Türkiye derecelerinin, bölgedeki gençlerin spora yönelmesinde önemli bir motivasyon kaynağı olduğu biliniyor. Mahmutlar'dan çıkan bu başarı, yerel kulüplerin altyapı potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu Spor Kulübü yönetimi, elde edilen sonucun tesadüf olmadığını bildirdi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, şampiyonluğun inanç, disiplin, sabır ve emeğin bir ürünü olduğuna dikkat çekilerek, çocukların sadece müsabakalara değil hayata da hazırlandığı aktarıldı.