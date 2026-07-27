ASAT Genel Müdürlüğü, güneş ve hidrolik enerji kaynaklarını birlikte değerlendirerek enerji üretim kapasitesini her geçen yıl artırmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde enerji maliyetlerini düşürmeyi, karbon emisyonlarını azaltmayı ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçlayan ASAT, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kendi enerjisini üreten bir kamu kurumu olma vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

BOZOVA GES İLE BAŞLAYAN YENİLEBİLİR ENERJİ YOLCULUĞU

ASAT’ın ilk büyük ölçekli güneş enerjisi yatırımı, Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde kurulan lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) oldu. TEDAŞ kabul işlemlerinin ardından GES-1, 25 Aralık 2020 tarihinde; GES-2, 17 Ekim 2022 tarihinde; GES-3 ve GES-4 ise 15 Ağustos 2023 tarihinde işletmeye alınarak elektrik üretimine başladı. Böylece Bozova GES yerleşkesinde toplam yaklaşık 5 MWp kurulu güce ulaşıldı.

YENİ YATIRIMLARLA ÜRETİM KAPASİTESİ BÜYÜYOR

Yenilenebilir enerji yatırımları sonraki yıllarda da hız kesmeden devam etti. Lara Atıksu Arıtma Tesisi’nde kurulan 1,026 MWp kurulu güce sahip Çatı GES Projesi, 21 Aralık 2023 tarihinde devreye alındı. 2025 yılında ise ASAT Ana Hizmet Binası çatısında 0,341 MWp kurulu güce sahip güneş enerji santrali hizmete alınırken, kurum bünyesinde elektrikli araç kullanımını desteklemek amacıyla 10 adet 22 kW AC elektrikli araç şarj istasyonu da işletmeye açıldı.

YILDA 10,6 MİLYON KWH TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ

İşletmede bulunan güneş enerji santrallerinde yılda yaklaşık 10 milyon 650 bin kWh elektrik enerjisi üretiliyor. Bu üretim sayesinde yaklaşık 3 bin 550 konutun yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer enerji sağlanırken, her yıl yaklaşık 4 bin 700 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonunun atmosfere salınması önleniyor. Santraller, işletmeye alındıkları tarihten bugüne kadar toplam 36 milyon kWh elektrik üretirken, kuruma yaklaşık 104 milyon TL ekonomik katkı sağladı.

YENİ ÇATI GES PROJESİNDE SONA GELİNDİ

ASAT’ın yenilenebilir enerji yatırımları yeni projelerle büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Kepez Kütükçü Su Deposu Çatı GES, Serik Belek Su Deposu Çatı GES ile Alanya Kızılcaşehir İçme suyu Arıtma Tesisi Yapı Binaları Çatı GES projelerinin yapımı tamamlandı. TEDAŞ kabul süreçleri devam eden bu projelerin devreye alınmasıyla birlikte yılda yaklaşık 2,2 milyon kWh ilave elektrik üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



Kaynak: DHA