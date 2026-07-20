Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin son kararıyla birlikte Antalyaspor'a 2026 yılı içerisinde sağlanan toplam belediye desteği 52 milyon liraya ulaştı. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen kararın ardından Alanya kamuoyunda da benzer bir desteğin Alanyaspor'a verilip verilmeyeceği tartışılmaya başlanırken, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ALANYASPOR GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

GAİN Park Stadyumu önünde açıklama yapan Tavlı, Alanyaspor'un sadece Alanya'nın değil, Antalya'nın da önemli bir değeri olduğunu belirterek, belediyelerin spor kulüplerine yaklaşımında eşitlik ilkesinin esas alınması gerektiğini söyledi.

Antalyaspor'a verilen desteğe karşı olmadıklarını ifade eden Tavlı, aynı hassasiyetin Alanyaspor için de gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, "Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki önemli kulübümüz var. Antalyaspor'a verilen desteğin aynısının Alanyaspor'a da sağlanmasını bekliyoruz. Spor kulüpleri arasında ayrım yapılması doğru değildir" dedi.

"30'DAN FAZLA ÜLKEDE ALANYA'NIN TANITIMINI YAPIYOR"

Alanyaspor'un sportif başarılarının yanı sıra kentin tanıtımına da büyük katkı sunduğunu vurgulayan Tavlı, kulübün uluslararası görünürlüğüne dikkat çekti.

Tavlı, "Alanyaspor bugün sadece futbol oynayan bir kulüp değildir. Süper Lig aracılığıyla 30'dan fazla ülkede Alanya'nın ve bölgemizin tanıtımını yapan önemli bir marka değeridir. Turizme, ekonomiye ve şehir imajına ciddi katkılar sunan bu kulübün yerel yönetimler tarafından desteklenmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR VE ALANYA BELEDİYESİ'NE ÇAĞRI

Yerel yönetimlerin spora ve şehrin ortak değerlerine sahip çıkması gerektiğini belirten Tavlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi'ni Alanyaspor için ortak bir destek modeli oluşturmaya davet etti.

"Samimi ve adil bir yönetim anlayışı bunu gerektirir" diyen Tavlı, Antalyaspor'a sağlanan 20 milyon liralık desteğin Alanyaspor'a da verilmesini beklediklerini ifade ederek, "Alanyaspor'un yanında olmaya, kulübümüzün hak ettiği desteği alması için bu çağrımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyaspor'a yönelik destek kararının ardından Alanya kamuoyunun gözü şimdi Alanyaspor için atılacak olası adımlara çevrilmiş durumda. Spor camiası, iki Süper Lig temsilcisine yönelik belediye desteklerinde eşit bir yaklaşım sergilenip sergilenmeyeceğini yakından takip ediyor.