Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Corendon Alanyaspor, kamp dönemindeki ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya ekibi FC Tikves 1930 Kavadarci ile karşı karşıya geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Stadyumu'nda oynanan mücadelede turuncu-yeşilli ekip, iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Saat 17.00'de başlayan karşılaşma, teknik heyetlerin ortak kararı doğrultusunda seyirciye kapalı olarak oynandı. Teknik Direktör Joao Pereira'nın, yeni transferleri ve genç oyuncuları yakından görmek amacıyla birçok isme forma şansı verdiği öğrenildi.

Hadergjonaj perdeyi açtı

Karşılaşmada Alanyaspor'un ilk golü 24. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi. Tecrübeli futbolcunun golüyle dengeyi sağlayan turuncu-yeşilliler, oyun boyunca zaman zaman etkili ataklar geliştirse de rakibin direncini kırmakta zorlandı.

İkinci yarıda iki takım da çok sayıda oyuncu değişikliği yaparken, teknik ekipler farklı isimleri deneme fırsatı buldu.

Son sözü Nuno Duarte söyledi

Mücadelenin son bölümlerinde baskısını artıran Alanyaspor, 89. dakikada Nuno Duarte'nin kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele karşılıklı atılan ikişer golle sona erdi.

Teknik heyet oyuncuları değerlendirdi

Hazırlık karşılaşmalarında skorun ikinci planda olduğunu belirten teknik heyetin, oyuncuların fiziksel durumları, oyun planına uyumu ve takım içindeki uyumunu gözlemlediği öğrenildi. Kamp boyunca farklı rakiplerle oynanacak hazırlık maçlarında da futbolcuların performanslarının detaylı şekilde analiz edileceği ifade edildi.

Corendon Alanyaspor, Burdur kampında çalışmalarına ara vermeden devam ederken, yeni sezon öncesinde hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik heyet, Süper Lig'in başlamasına kadar oynanacak hazırlık maçlarıyla takımın eksiklerini görerek sezona en hazır şekilde girmeyi hedefliyor (Mehmet TUNÇ)