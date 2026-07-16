Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta maç takvimini resmi olarak duyurdu. TFF'nin yayımladığı programa göre, Antalya bölgesinin iki önemli temsilcisinin sahaya çıkacağı tarihler kesinlik kazandı.

Süper Lig'de mücadele eden turuncu-yeşilli temsilcimiz Alanyaspor, yeni sezonun açılışını deplasmanda yapacak. Temsilcimiz, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

ANTALYASPOR SEZONU EVİNDE AÇIYOR

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Antalyaspor ise ilk hafta taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Corendon Airlines Park'ta Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

YENİ SEZONDA TAKIMLARI NELER BEKLİYOR?

Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yaz transfer dönemindeki hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. TFF'nin ilk hafta maçlarını akşam saatlerine planlaması, ağustos ayındaki yüksek sıcaklık ve nem oranlarına karşı oyuncu sağlığını korumayı amaçlıyor.

Alanyaspor'un Süper Lig'deki istikrarlı gidişatı ve Antalyaspor'un yeniden Süper Lig'e dönme hedefi bölge futbolseverleri tarafından yakından takip ediliyor. Her iki ekibin de sezonun açılış maçlarından elde edeceği skorlar, ilerleyen haftalar için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturacak.