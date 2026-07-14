Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Burdur'da başladı. Turuncu-yeşilli ekip, 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk etap kamp çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla açtı.

Antrenman öncesinde takımda sıcak anlar yaşandı. Genç futbolcu Soro Kigbafory Arouna için teknik heyet ve takım arkadaşlarının katılımıyla doğum günü kutlaması düzenlendi. Kutlamanın ardından futbolcular ilk idman için sahaya çıktı.

Pereira yönetiminde ilk çalışma

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular, kondisyon ağırlıklı koşuların ardından pas organizasyonları ve şut çalışmaları yaptı.

Günün antrenmanı, teknik ekibin taktik organizasyonlara yönelik uygulamalarıyla tamamlandı.

Hazırlıklar kamp programı doğrultusunda sürecek

Turuncu-yeşilli ekip, Burdur kampında fiziksel ve taktiksel çalışmalarını yoğun tempoda sürdürecek. Alanyaspor'un kamp sürecinde hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi kadro uyumunu artırması ve lige en hazır şekilde başlaması hedefleniyor.