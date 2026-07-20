Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sanayisinde istihdamı ve üretimi desteklemek amacıyla yürütülen teşvik programlarının genişletildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstihdamı Koruma Destek Programı'nın süresi alınan yeni kararla 3 yıla çıkarıldı. Bu kapsamda 2026 ile 2028 yılları arasında imalat sektörünün kullanımına toplam 187,5 milyar lira sunulacak.

Programın mevcut ilerleyişine dair sayısal verileri de paylaşan Işıkhan, nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için yaklaşık 8,9 milyar lira destek sağlandığını aktardı. İşletmelerin istihdamı korumaya yönelik çabalarına verilen bu finansal katkının, yıl sonuna kadar toplam 51 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

PROGRAMIN UZATILMASI SEKTÖR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

İstihdamı Koruma Destek Programı'nın 3 yıllık uzun vadeli bir plana dönüştürülmesi, sanayi kuruluşlarının üretim planlamalarını daha öngörülebilir bir zeminde yapmalarına olanak tanıyor. Emeği ve üretimi merkeze alan bu politikalar, özellikle küresel ekonomik dalgalanmalar karşısında yerli üreticinin iş gücü maliyetlerini dengeleyerek mevcut istihdam kapasitesinin korunmasını amaçlıyor. Bakanlık, önümüzdeki üç yıllık süreçte sağlanacak 187,5 milyar liralık kaynakla imalat sanayisinin istihdam gücünü kalıcı olarak artırmayı planlıyor.