Alanyaspor'un idari kadrosunda yeni sezon hazırlıkları sürerken önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Turuncu-yeşilli kulübün resmi açıklamasına göre, genel müdürlük görevini yürüten Serkan Daldal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Yönetim, Daldal'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ederken, boşalan genel müdürlük koltuğuna Murat Öğ'ün atandığını duyurdu. Kulüp kanallarından yapılan bilgilendirmede, Öğ'e yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

YENİ SEZON ÖNCESİ İDARİ YAPILANMA

Süper Lig'de mücadele eden Alanya temsilcisi, saha içindeki teknik hazırlıklarının yanı sıra idari kadrosunu da şekillendiriyor. Yönetimin aldığı bu karar, yeni sezon planlamasının kulübün kurumsal yapısında da eş zamanlı olarak yürütüldüğünü gösteriyor.

İdari çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda aksamadan devam edeceği aktarıldı. Turuncu-yeşilli camia, Murat Öğ yönetimindeki yeni idari dönemle birlikte kurumsal hedeflerine odaklanmayı sürdürüyor.