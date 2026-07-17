Alanyaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Yusuf Özdemir, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 9 aylık men cezasını 13 Ağustos'ta tamamlıyor. Kurulun 13 Kasım 2025 tarihli kararıyla sahalardan uzak kalan futbolcu, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasıyla formasına yeniden kavuşma fırsatı bulacak.

Burdur'da devam eden kamp çalışmalarına katılan deneyimli oyuncu, uzun süreli maç eksiğini kapatmak için yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Yerel spor kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, teknik direktör Joao Pereira'nın gözetiminde hem takımla birlikte çalışan hem de özel idmanlar yapan Yusuf, fiziksel ve mental olarak yeni sezona hazırlanıyor.

FORMA REKABETİ KIZIŞIYOR

Yusuf Özdemir'in yokluğunda sol bek mevkisinde şans bulan Ümit Akdağ'ın gösterdiği performans, yeni sezonda bu bölgedeki rekabeti artıracak. Forma giyemediği süreçte takımın sol bek rotasyonunda yaşanan değişimler, cezasını tamamlayan oyuncunun ilk 11'e dönebilmesi için teknik heyetin gözüne girmesini zorunlu kılıyor.

YUSUF ÖZDEMİR'İN GEÇMİŞ PERFORMANSI NASILDI?

Ceza almadan önceki son döneminde 11 Süper Lig maçına çıkan oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı. Özellikle Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sonuçlanan Fenerbahçe maçının 90'ıncı dakikasında Hadergjonaj'ın ortasıyla attığı kafa golü, takımına kritik bir puan kazandırmıştı. Bir önceki sezon ise 33'ü lig olmak üzere 36 resmi maçta forma giyerek 5 gol ve 2 asist üretmişti.

Turuncu-yeşilli ekip, 23 Temmuz'a kadar Burdur'da sürecek ilk etap kampının ardından hazırlıklarına yüksek irtifada devam edecek. Alanyaspor kafilesi, 26 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de gerçekleştireceği ikinci etap kampıyla Gaziantep FK deplasmanı öncesi taktik çalışmalarını tamamlayacak.