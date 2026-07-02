TAV Havalimanları, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi sebebiyle Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak yolcular için önemli bir seyahat uyarısı yayımladı.

TAV Ankara Esenboğa Havalimanı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, 6-12

Temmuz 2026 tarihleri arasında başkent genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri devreye alınacak. Bu tedbirlerin şehir içi ulaşımda bazı güzergahlarda kısıtlamalara ve belirgin bir trafik yoğunluğuna yol açması bekleniyor.

UÇUŞLARDA DEĞİŞİKLİK RİSKİ

Yetkililer, özellikle 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde havalimanında uygulanacak operasyonel düzenlemelerin bazı seferlerde değişikliklere neden olabileceğini bildirdi. Yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, güncel uçuş bilgilerini bilet aldıkları havayolu şirketlerinden düzenli olarak teyit etmeleri istendi.

YOLCULAR NE YAPMALI?

Zirve süresince Ankara'ya seyahat edecek veya şehirden ayrılacak kişilerin, havalimanına ulaşımlarını normalden daha erken saatlerde planlamaları büyük önem taşıyor. Güzergah kontrollerinin uçuş öncesinde yapılması ve alternatif yolların değerlendirilmesi, güvenlik çemberinden kaynaklanabilecek olası gecikmelerin ve uçağı kaçırma riskinin önüne geçilmesini sağlayacaktır.