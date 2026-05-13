İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası düzeyde aranan bir şüpheli yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla hakkında difüzyon mesajı bulunan 34 yaşındaki Mohamed Boulakhrıf, İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen nokta operasyonla gözaltına alındı.

KRİPTOLU HABERLEŞME KULLANIYORDU

Emniyet birimlerinin aktardığına göre, şüphelinin güvenlik güçlerinden gizlenmek amacıyla özel yöntemlere başvurduğu tespit edildi. Boulakhrıf'in uyuşturucu ağı faaliyetlerini yürütürken yakalanmamak için kriptolu haberleşme uygulamaları üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Başarılı geçen fiziki ve teknik takip sürecinin ardından yakalanan zanlı, gerekli yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.

TURİZM BÖLGELERİ İÇİN GÜVENLİK ETKİSİ

Uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik İstanbul merkezli gerçekleştirilen bu tür kritik operasyonlar, Türkiye genelindeki asayiş politikalarının kararlılığını gösteriyor. Özellikle Alanya gibi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan turizm merkezlerinde huzurun korunması adına, organize suç örgütlerinin kilit isimlerinin etkisiz hale getirilmesi kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Şüphelinin emniyetteki ifade ve sorgu sürecinin devam ettiği bildirildi.