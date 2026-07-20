Türkiye'ye Yunanistan üzerinden giriş yapan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası, Akdeniz Bölgesi'nde etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşması ve yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 50 dereceye yaklaşması öngörülüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı tahmin raporu, hafta boyunca bölgedeki sıcaklık artışını gözler önüne serdi. Kurumun aktardığına göre, kentte hava sıcaklığı 21 Temmuz Pazartesi 34, 22 Temmuz Salı 38, 23 Temmuz Çarşamba 24 ve 24 Temmuz Perşembe günü 40 derece olarak ölçülecek. Yüksek nem oranıyla birleşen sıcaklıkların özellikle perşembe günü bunaltıcı seviyelere çıkacağı değerlendiriliyor.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Dört gün sürecek olan yoğun sıcak hava dalgasının ardından bölgede hava durumunun değişmesi bekleniyor. Tahminlere göre 25 Temmuz Cuma günü Antalya genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak ve termometreler 36 derece seviyesine gerileyecek.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Geçtiğimiz hafta 36 ile 41 derece arasındaki sıcaklıklar nedeniyle orman yangını uyarısı yapan yetkililer, kuru hava riskinin sürdüğünü vurguluyor. Uzmanlar, sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkmasının beklendiği Ege ve Akdeniz'de, turizm ile tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya gibi sahil ilçelerinde vatandaşların 10.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmamasını tavsiye ediyor.

Mevsim normallerinin üzerindeki bu hava olayının, önümüzdeki günlerde bölgedeki günlük yaşamı ve dış mekan çalışma şartlarını yakından etkilemesi bekleniyor. Hem nem oranındaki artış hem de ormanlık alanlardaki yangın riskine karşı kamuoyunun tedbirli olması isteniyor.