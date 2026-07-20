Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçeye gelen yabancı ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla "Güvenli-Huzurlu Turizm Projesi"ni başlattı. Emniyet yetkililerinin bildirdiğine göre, proje kapsamında turistlerin yaşayabileceği olası asayiş sorunlarının önüne geçmek için özel şehir haritaları basıldı. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olmak üzere dört farklı dilde hazırlanan bu haritalar, tatilcilerin yoğun olarak bulunduğu noktalarda polis ekiplerince dağıtılıyor.

HARİTADA NELER YER ALIYOR?

Dağıtılan materyaller yalnızca bir yön bulma aracı olmanın ötesinde, kapsamlı bir güvenlik rehberi işlevi görüyor. Harita içerisinde Alanya'nın tarihi ve kültürel mekânlarının yanı sıra acil durumlarda aranması gereken kamu kurumlarının iletişim bilgileri bulunuyor. Ayrıca toplu taşıma güzergâhları ile hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı temel uyarılar da metinlerde yer alıyor.

UYGULAMA HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Polis ekipleri, bilgilendirme çalışmalarını özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu turistik cazibe merkezlerinde yürütüyor. Alanya Kalesi, İskele Bölgesi, Kızılkule, Tersane, Damlataş Mağarası, teleferik istasyonu çevresi ve plajlarda turistlerle yüz yüze iletişim kuran ekipler, broşürleri elden teslim ediyor. Yabancı misafirlerin rehbere ihtiyaç duymadan şehri güvenle gezebilmesini hedefleyen bu bilgilendirme faaliyetlerinin, turizm sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceği aktarıldı.