Mersin'de bir apartman sitesinde, bina giriş ve çıkışını engelleyecek şekilde park edilen otomobil, site sakinlerinin tepkisine yol açtı. İletişim kurmak için farklı bir yol seçen komşular, aracın üzerine ironik bir uyarı yazısı astı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre olay, site içerisinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin yeni satın aldığı aracını yaya ve araç trafiğini engelleyecek biçimde kapı önüne bırakmasıyla başladı. Yolun kapanması nedeniyle mağdur olan bina sakinleri, tepkilerini sitemkâr bir mektupla dile getirdi. Aracın camına bırakılan notta, "Yeni aracınızı gördük, maşallah çok güzel, rengi de markası da çok güzel ama artık giriş çıkış yolumuzun üstüne bırakmanıza gerek yok. Herkes yeni araba aldığınızı gördü" ifadeleri kullanıldı.

ORTAK ALAN İŞGALİNE NAZİK UYARI

Hazırlanan metinde, site içerisinde yeterli otopark alanı bulunduğu hatırlatılarak, komşuluk ilişkilerine zarar verilmemesi istendi. Apartman girişlerinin ortak kullanım alanı olduğu vurgulanan yazıda, araç sahibinden duyarlılık talep edilerek gösterdiği anlayış için önceden teşekkür edildi.

ORTAK ALANLARDA PARK HAKKI NE DİYOR?

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında bina girişleri, koridorlar ve geçiş yolları tüm kat maliklerinin ortak kullanım alanı statüsünde yer alıyor. Uzmanların aktardığına göre, bu tür alanların kişisel kullanım amacıyla işgal edilmesi durumunda site yönetimlerinin ihtarname gönderme ve tahliye için yasal süreç başlatma hakkı bulunuyor. Mersin'deki olayda ise komşular, resmi yollara başvurmak yerine günlük yaşamda sıkça karşılaşılan park sorununu mizahi bir dille çözmeyi tercih etti.