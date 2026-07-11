Sözcü gazetesinin aktardığına göre, araç ilan siteleri üzerinden müşteri gibi davranan dolandırıcılar, yeni bir yöntemle satıcıları mağdur etmeye başladı. Sosyal medyada "Para Babası" adıyla bilinen Said Yalım'ın dikkat çektiği sistemde, dolandırıcılar pazarlık sonrası kapora göndermek istediklerini belirtiyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Şüpheliler, satıcıya "Kaporayı gönderdim ama bankacılık sistemi değişti. Paranın hesabınıza geçmesi için telefonunuza gelecek bildirimi onaylamanız gerekiyor" şeklinde bilgi veriyor. Bu aşamada mobil bankacılık uygulamalarındaki "başka bankadan para iste" özelliği devreye sokuluyor. Bildirimin açıklama kısmına "Kapora onayı" yazan dolandırıcılar, aslında para göndermek yerine satıcıdan ödeme talep ediyor.

NOTER GÖREVLİSİ YALANI NEDİR?

Yöntemin inandırıcılığını artırmak için suç ortakları da devreye giriyor. Kendisini noter görevlisi olarak tanıtan kişiler satıcıyı arayarak, işlemlerin başlaması için banka bildiriminin hızla onaylanması gerektiği yönünde baskı kuruyor. Aceleyle hareket eden ve bildirimi okumadan onaylayan satıcıların hesabındaki para, anında dolandırıcıların hesabına aktarılıyor.

ÖDEME İSTE SİSTEMİNDEN NASIL KORUNULUR?

Merkez Bankası altyapısıyla hayata geçirilen ve borç isteme ya da ödeme talep etme amacıyla kullanılan sistemin suistimal edilmesi üzerine uzmanlar uyarıda bulunuyor. Bankalardan gelen bildirimlerde tutarın "Giriş/Çıkış" yönünün mutlaka kontrol edilmesi ve "Para İste" veya "Ödeme Talebi" gibi ibareler görüldüğünde işlemin iptal edilmesi gerekiyor. Ayrıca, hiçbir noter görevlisinin telefonla arayarak bankacılık işlemi için onay istemeyeceği özellikle vurgulanıyor.