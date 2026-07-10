Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları yeniden belirlendi. Trafik güvenliğini merkeze alan yeni düzenleme, sürücülerin uzun süredir tereddüt yaşadığı aksesuarlar konusundaki standartları netleştirdi.

GÖRÜŞ ALANI KRİTERİ

Yeni kurallara göre, sürücünün görüş açısını engellemediği sürece ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucuların kullanımına izin verilecek. Benzer şekilde, dikiz aynasına asılan oto kokusu ve çeşitli aksesuarlar da sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe yasak kapsamında değerlendirilmeyecek.

MULTİMEDYA VE SES SİSTEMLERİ

Araçlardaki fabrika çıkışlı multimedya ekranları, navigasyon cihazları, park asistanları ve kayıt sistemleri yasal kabul edilecek. Dikkat çeken bir diğer yenilik ise ses sistemleriyle ilgili oldu. Subwoofer ve amplifikatör gibi donanımlar, belirlenen teknik standartlara uymak şartıyla araçlarda bulundurulabilecek.

GÜRÜLTÜ CEZASI İÇİN SOMUT DELİL ŞARTI

Sadece araçta yüksek kapasiteli bir ses sistemi bulunması, cezai işlem için yeterli bir gerekçe oluşturmayacak. Emniyet güçlerinin ceza yazabilmesi için, müziğin araç dışına taşarak çevreyi rahatsız ettiğinin somut olarak tespit edilmesi ve kayıt altına alınması zorunlu kılındı. Bu kuralın, denetimler sırasında sürücüler ile trafik ekipleri arasında yaşanan donanım bulundurma kaynaklı anlaşmazlıkları büyük ölçüde çözmesi bekleniyor.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA MEVCUT DURUM

Minibüs ve otobüs gibi ticari yolcu taşıyan araçlarda ise mevcut uygulama sürdürülecek. Koltuk arkası veya uygun alanlara yerleştirilen bireysel cihazların kullanımına devam edilecek. Alınan bu kararların, Antalya merkez ile Alanya gibi trafik yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerdeki rutin denetimlerde doğrudan uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.