GAZİPAŞA'DA 20 Temmuz 2006 tarihinde meydana gelen olayda Yusuf Yılmaz'ın silahla öldürülmesinin ardından kaçan Hakan Y., yıllarca izini kaybettirdi. Cinayet dosyası yaklaşık 20 yıl sonra yeniden gündeme gelirken, Hakan Y.'nin 1 Temmuz 2026 tarihinde Fethiye'de yakalandığı öğrenildi. Sanığın, olayla ilgili arkadaşına yaptığı itirafın ardından ihbar edilmesi üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

‘BANA BIÇAKLA SALDIRDI’

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 75'inci celsesinde ifade veren 56 yaşındaki sanık Hakan Y., maktul Yusuf Yılmaz'ı teyzesinin nikahsız eşi olması nedeniyle tanıdığını, ayrıca bir dönem nişanlı olduğu Hatice Y.'nin de babası olduğunu söyledi. Hatice Y. ile ahlaki değerler ve hayata bakış açıları nedeniyle ayrılmak istediğini öne süren sanık, bu nedenle Yusuf Y.'nin kendisine husumet beslediğini iddia etti. Olay günü Yusuf Y.'nin elindeki bıçakla üzerine yürüdüğünü savunan Hakan Y., maktulün sürekli silah taşıdığını bildiğini belirterek, bu nedenle çardakta yatağın altında bulunan tabancayı yanına aldığını ifade etti.

Sanık savunmasında, "Önce ateş etmedim. Üzerime bıçakla hamle yapınca bıçak tuttuğu eline ve omuzuna doğru ateş ettim. Mermiler rastgele isabet etti. Aramızdaki mesafe çok yakındı. Daha sonra bıçağı diğer eline aldı. Merdivenlerden çıkarken bu kez ayağına doğru ateş ettim. Eğildiği için mermi karın boşluğuna denk gelmiş olabilir. Silahın bir kez daha ateş aldığını hatırlıyorum ancak bu benim isteğim dışında gerçekleşti" dedi.

‘SİLAHI ATTIM, TESLİM OLMADIM’

Olayın ardından korkarak kaçtığını söyleyen Hakan Y., cinayette kullandığı silahı bir yere attığını, yanında götürmediğini ve hiçbir zaman güvenlik güçlerine teslim olmadığını anlattı. Yaklaşık 20 yıl boyunca günübirlik işlerde çalışarak ve kamp yaparak yaşamını sürdürdüğünü belirten sanık, son iki yıldır Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde bulunduğunu söyledi.

‘ARKADAŞIMA AĞZIMDAN KAÇIRDIM’

Cinayetin ortaya çıkış sürecine de değinen sanık, Alparslan Y. isimli arkadaşıyla alkol aldığı sırada olaydan bahsettiğini belirterek, "Bu konuyu ağzımdan kaçırdığımı hatırlıyorum. Beni onun ihbar etmiş olabileceğini düşünüyorum. Olayın yaşanmasını kesinlikle istemezdim. Pişmanım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Taraf beyanlarının alınmasının ardından Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hakan Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı 2 Ekim 2026 tarihine erteledi. (Mehmet AL/ ÖZEL HABER)