Alanya Üniversitesi, yükseköğretimde uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre kurum, Avrupa ve Orta Doğu'yu kapsayan EMUNI (Avrupa-Akdeniz Üniversitesi) Uluslararası Akademik Ağı'na resmi olarak kabul edildi.

Akdeniz Birliği öncülüğünde 2008 yılında faaliyete geçen organizasyon, günümüzde 30'u aşkın ülkeden 130'dan fazla prestijli eğitim kurumunu tek çatı altında topluyor. Bu ağa dahil olmak, hem kurumsal prestij hem de akademik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÇİFT DİPLOMA FIRSATI

Gerçekleşen bu yeni üyelik, üniversite bünyesinde eğitim gören öğrenciler ve görev yapan akademisyenler için pek çok pratik avantajı beraberinde getiriyor. Öğrenciler, geniş bir coğrafyaya yayılan değişim programlarından yararlanma ve çift diploma alma şansına sahip olacak. Akademik kadro ise sınır ötesi ortak araştırma projelerinde doğrudan yer alabilecek.

EMUNI ÜYELİĞİ ALANYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Dünya standartlarında eğitim vizyonuyla hareket eden Alanya Üniversitesi, bu hamlesiyle küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bölgedeki yükseköğretim kalitesinin uluslararası standartlara entegre olması, Alanya'nın bir eğitim kenti olarak yurt dışındaki çekim gücüne ve profiline doğrudan katkı sağlayacak bir gelişme olarak yakından takip ediliyor.