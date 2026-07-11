Yangın, saat 16.00 sıralarında Çay arası Yaylası'ndaki zirai alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına karadan müdahale ederek alevleri çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı Yangında kiraz ve zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 1 dönümlük zirai alan zarar görürken, ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.Jandarma Kolluk kuvvetleri Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.( Mehmet AL)

Muhabir: Mehmet AL