Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde sanatseverleri tarihi bir mekanda ağırlamaya hazırlanıyor. Kurumun açıklamasına göre, "Kahramanlık Türküleri" adlı özel konser, Antalya Nekropol Müzesi'nin büyüleyici atmosferinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

15 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.00'de başlayacak olan anlamlı gecede, tanınmış opera sanatçıları sahne alacak. Soprano Arzu Yaman, tenor Engin Yaman ve bariton Alaaddin Ataseven'in seslendireceği eserlere, piyanist Gökdeniz Cengiz Çakır enstrümanıyla eşlik edecek.

ETKİNLİĞE KATILIM ŞARTLARI NELER?

Rezervasyon sisteminin uygulanmadığı konsere girişler tamamen ücretsiz olacak. Ancak Antalya Nekropol Müzesi'nin kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle, yetkililer izleyicilerin mağduriyet yaşamaması için saat 19.30 itibarıyla konser alanında hazır bulunmalarını tavsiye ediyor.

TARİHİ MEKANDA ANLAMLI BULUŞMA

Antalya'nın merkezinde yer alan ve antik döneme ait kalıntıları barındıran Nekropol Müzesi, bu özel günde milli birlik ruhunu tarihi bir dokuyla harmanlayacak. Bölgedeki vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen anma programı, kahramanlık temalı eserlerle dinleyicilere duygu dolu bir akşam yaşatmayı hedefliyor.