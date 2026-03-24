3. Lig’de oynanan Nazilli Spor - Eskişehir Anadolu SF maçında ilk yarıda tam 11 gol atıldı. Futbolseverler sahada ender görülen bir skora tanıklık etti.

3. Lig’de bugün oynanan karşılaşma, alışılmışın çok dışında bir skorla hafızalara kazındı. Nazilli Spor ile Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri arasında oynanan mücadelede, ilk 45 dakikada yaşananlar adeta “bu kadar da olmaz” dedirtti.

Pamukören Sahası’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, henüz ilk yarıda 11-0’lık skorla tarihi bir üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip ise üst üste gelen goller karşısında oyundan tamamen koptu.

4 DAKİKADA HAT-TRICK

Maçın kırılma anı ise 20. dakikadan sonra yaşandı. Eskişehir temsilcisi baskısını artırdı, savunma çözüldü.

Burak Temir’in 26, 27 ve 30. dakikalarda attığı gollerle sadece 4 dakika içinde hat-trick yapması, maçın en dikkat çeken anı oldu. Tribünde olanlar da şaşkındı… Kimisi alkışladı, kimisi sadece baktı.

İLK YARIDA TARİHE GEÇEN SKOR

İlk yarıda gelen goller adeta peş peşe dizildi. Her atak neredeyse golle sonuçlandı.

İlk devrenin gol dakikaları şöyle:

2. dakika: Berat Altındiş (0-1)

22. dakika: Rahmi Anıl Başaran (0-2)

23. dakika: Ramazan Keskin (0-3)

26. dakika: Burak Temir (0-4)

27. dakika: Burak Temir (0-5)

30. dakika: Burak Temir (0-6)

36. dakika: Recep Aydın (0-7)

36. dakika: Mert Torlak (0-8)

41. dakika: Ramazan Keskin (0-9)

43. dakika: Recep Aydın (0-10)

45. dakika: Mert Torlak (0-11)

SAHADA GARİP BİR HİS VARDI

Bir noktadan sonra maçtan çok skor konuşuldu. Oyun… biraz dağıldı gibi. Savunma yok gibiydi, orta saha neredeyse geçilmeden gidildi.

Futbol böyle günlerde tuhaflaşıyor. Bazen kimse açıklayamıyor.

3. LİG’DE NADİR GÖRÜLEN TABLO

Alt liglerde zaman zaman farklı skorlar görülse de, ilk yarıda 11 gol atılması Türk futbolunda oldukça nadir yaşanan bir durum olarak kayda geçti.

Bu sonuç, sadece maçın değil, sezonun da en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olmaya aday görünüyor.

Alanya’da da akşam saatlerinde sosyal medyada bu skor konuşulmaya başladı. “Gerçek mi bu?” diye soran çok kişi vardı.