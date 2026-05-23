Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya turizm merkezlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu artış gösterdi. Gece saatleri itibarıyla kentin ana arterlerinde başlayan hareketlilik, ulaşımı büyük ölçüde yavaşlattı.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş noktalarında uzun araç kuyrukları meydana geldi.

D-100

Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarını kullanan sürücüler yer yer durma noktasına gelen trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

TRAFİK EKİPLERİNDEN GÜVENLİK UYARISI

Tatil yolculuğunun güvenli geçmesi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla emniyet güçleri bölgedeki denetimlerini sıkılaştırdı. Güzergah üzerinde görev yapan trafik ekipleri, kaza risklerine karşı sürücüleri takip mesafesini korumaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda sürekli olarak uyarıyor.

SÜRÜCÜLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bayram tatili başlangıcında yaşanan bu tip kitlesel hareketlilikler, özellikle gişeler ve otoyol katılımlarında uzun süreli kilitlenmelere yol açabiliyor. Henüz yola çıkmamış olan sürücülerin, navigasyon uygulamaları üzerinden anlık trafik durumunu kontrol ederek alternatif güzergahları değerlendirmesi ve trafiğin nispeten azaldığı saat dilimlerini tercih etmesi seyahat konforu açısından önem taşıyor.