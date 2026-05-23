ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle yemin ederek görevine resmen başladı. ABD Senatosu'nun 13 Mayıs'ta onayladığı atama sonrasında Warsh, kurumun yeni lideri oldu.

Törende açıklamalarda bulunan Donald Trump, Warsh'un tamamen bağımsız hareket etmesini istediğini bildirdi. Fed'in son yıllarda temel görevlerinden uzaklaşarak iklim politikaları ve kapsayıcılık gibi alanlara yöneldiğini savunan Trump, yeni başkanın kuruma olan güveni yeniden tesis edeceğini aktardı.

TRUMP'TAN YAKIN ZAMANDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Trump, enflasyonu durdururken ekonomik büyümeyi engellemek istemediklerinin altını çizdi. Warsh'ın modası geçmiş veri toplama yöntemlerini dönüştüreceğini belirten Trump, New York'taki mitinginde ise faiz oranlarının yakında düşeceğini öngördüğünü kamuoyuna duyurdu. Geçmişteki ekonomi yönetimini eleştiren Trump, Warsh'ın pozitif ekonomik büyümeyi hedefleyen reformları hayata geçireceğini vurguladı.

BEYAZ SARAY'DA 39 YIL SONRA BİR İLK

Yemin töreninin Beyaz Saray'da yapılması tarihi bir önem taşıyor. En son 1987 yılında Alan Greenspan, Beyaz Saray'da yemin ederek Fed Başkanı olmuştu. Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yılları arasında da Fed Yönetim Kurulu'nda görev almıştı.

REFORM ODAKLI YENİ DÖNEM

Yemin sonrası konuşan Kevin Warsh, kurumda reform odaklı bir dönemin başlayacağını vurguladı. Fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerine dikkat çeken yeni başkan, durağan çerçevelerden sıyrılarak dürüstlük ve performans standartlarını koruyacağını bildirdi. Warsh, en yetenekli kişilerin ulusal çıkarlara bağlılık ruhuyla çalışabileceği bir ortam yaratmayı hedeflediğini açıkladı.