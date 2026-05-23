Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından alınan yeni bir karar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönetim yapısında ve finansal idaresinde köklü bir değişikliğe yol açtı. Perşembe günü UYAP sistemine yüklenen kararla birlikte, partinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı resmen iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık statüsüne getirilirken, fiilen görevden alınan Özgür Özel yönetiminin partiye ait banka hesaplarına erişimi durduruldu.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri dün Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan' kararının tebliğini gerçekleştirdi. Bu hukuki sürecin devamında, iptal davasını açan isimler arasında bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın avukatları harekete geçti. Yapılan resmi talep doğrultusunda, Özel yönetiminin CHP'nin halihazırda kullandığı tüm banka hesapları üzerindeki işlem yetkisine kısıtlama getirildi.

HESAP YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU EKİBİNE DEVREDİLİYOR

Alınan kısıtlama kararı, partinin önümüzdeki dönem bütçe planlamasını ve harcama yetkilerini doğrudan etkiliyor. 2026 yılı bütçe planlaması kapsamında yaklaşık 1,5 milyar TL Hazine yardımı alan CHP'nin finansal kaynaklarının yönetimi, mahkeme kararı gereğince Özgür Özel yönetiminden alınarak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devredilecek. Bu devir işlemiyle birlikte partinin tüm resmi harcamaları ve mali operasyonları yeniden Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından kontrol edilecek.

MUTLAK BUTLAN KARARI SÜRECİ NASIL ETKİLEDİ?

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı, hukuki işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması esasına dayanıyor. Bu durum, 38. Olağan Kurultay'da alınan tüm kararların ve yapılan seçimlerin yasal zeminde hiç yaşanmamış kabul edilmesini sağladı. Kararın işleme konmasıyla birlikte parti yönetimi, yasal olarak kurultay öncesindeki temsilcilere iade edilmiş oldu.