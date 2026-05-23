Çin'in Çangcı iline bağlı Çinyüen ilçesinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde sabah saatlerinde gaz sıkışması kaynaklı şiddetli bir patlama yaşandı. Xinhua ajansının aktardığına göre, olay anında yeraltında bulunan 247 işçiden 90'ı ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri, göçük altında mahsur kalan diğer madencileri kurtarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetleri devam ederken can kaybı sayısının artmasından endişe ediyor.

Şİ CİNPİNG'DEN KAPSAMLI SORUŞTURMA TALİMATI

Yaşanan facianın ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yazılı bir açıklama yayımladı. Tüm ulusal kaynakların arama kurtarma ve yaralıların tedavisi için seferber edilmesini isteyen Şi, kazanın nedenlerinin tüm yönleriyle araştırılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, ihmali bulunan sorumluların yasa önünde hesap vereceği vurgulandı. Şi ayrıca, ülke genelindeki yerel yönetimlere iş güvenliği tedbirlerini artırmaları ve benzer felaketleri önlemek adına potansiyel riskleri önceden tespit etmeleri yönünde çağrı yaptı.

ÇİN'İN MADEN GÜVENLİĞİ KARNESİ NASIL?

Bu olay, Çin'de son yıllarda kayda geçen en ölümcül maden kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Ülkede son dönemde denetimlerin artırılmasıyla kaza oranlarında genel bir düşüş yaşansa da, altyapısı eskiyen ve güvenlik standartları yetersiz kalan işletmelerde benzer trajediler yaşanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, 2023 yılında İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir açık maden ocağında meydana gelen devasa göçükte de 53 işçi yaşamını yitirmişti. Çinyüen'deki son patlama, ülkedeki maden güvenliği reformlarının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.