A101 market zinciri, tüketicilerin haftalık olarak takip ettiği 23-29

Mayıs "Haftanın Yıldızları" indirim kataloğunu yayımladı. Açıklanan yeni kampanya döneminde, mutfakların temel ihtiyaçları arasında yer alan kuru gıda ve içecek grubundaki fiyatlar netleşti.

Resmi olarak yayımlanan güncel listeye göre, bir kilogramlık Ovadan baldo pirinç 73,50 TL'den raflardaki yerini alıyor. Sıcak içecek grubunda ise 1000 gramlık Doğuş Kırmızı Dem dökme çay 239 TL, 25'li Doğuş Black Label bardak poşet çay 46 TL ve 100 gramlık Nescafe Gold kahve 199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Atıştırmalık kategorisinde bulunan 60 gramlık Eti kare sütlü çikolatanın fiyatı ise 45 TL olarak belirlendi.

TEMEL GIDA ALIŞVERİŞİNDE PLANLAMA ÖNEMİ

Ekonomik dalgalanmaların tüketici alışkanlıklarını doğrudan şekillendirdiği mevcut dönemde, ulusal zincir marketlerin düzenlediği periyodik kampanyalar hane bütçeleri için belirleyici bir rol üstleniyor. Tüketicilerin uzun ömürlü temel gıda alışverişlerini haftalık indirim takvimlerine göre organize etmesi, aylık mutfak masraflarının dengelenmesine doğrudan katkı sağlıyor.