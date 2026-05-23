ABD yönetimi, Green Card (Yeşil Kart) başvuru süreçlerinde önemli bir kural değişikliğine gitti. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Amerika'da geçici statüde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının başvuru şartları zorlaştırıldı.

Yeni düzenleme kapsamında, halihazırda ABD'de geçici olarak ikamet eden kişilerin doğrudan statü değişikliği yaparak Green Card alması kısıtlanıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, işlemlerini kendi anavatanlarına dönerek oradan yürütmeleri gerekecek.

İSTİSNAİ DURUMLAR NASIL BELİRLENECEK?

Kuralın tek istisnasını olağanüstü durumlar oluşturuyor. Başvuru sahiplerinin olağanüstü bir mazeret sunması halinde, bu gerekçenin geçerliliğine göçmenlik yetkilileri vaka bazında değerlendirme yaparak karar verecek. Yetkililerin onay vermediği hiçbir mazeret işleme alınmayacak.

GEÇİCİ VİZE SAHİPLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Bu kural değişikliği özellikle turist, öğrenci veya kısa süreli çalışma vizesiyle ABD'de bulunup kalıcı oturum hakkı elde etmeyi planlayanları doğrudan ilgilendiriyor. Ülke içinden statü ayarlaması sürecinin büyük ölçüde kapatılmasıyla birlikte adaylar, kendi ülkelerindeki ABD konsoloslukları üzerinden işlem yapmaya yönlendiriliyor.