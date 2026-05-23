Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Merkez Mahallesi Gödene Caddesi üzerindeki mezbaha yol ayrımında bulunan kontrolsüz kavşakta, bir motosiklet ile Kumluca Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarpıştı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın seyahat ettiği 07 CKZ 938 plakalı motosiklet, kavşak noktasına geldiğinde çöp kamyonuyla kesişti. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten asfalta savrulan Aşkın ve Sarpdağ, başlarını yol kenarındaki bordür taşına çarparak ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza mahalline ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Acı haberi alarak kaza noktasına gelen kurbanların aileleri ise büyük üzüntü yaşayarak fenalık geçirdi.

KONTROLSÜZ KAVŞAKLARDA RİSK ARTIYOR MU?

Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesinin düştüğü kontrolsüz kavşaklarda motosiklet sürücülerinin çok daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Hız limitlerine uyulması ve geçiş üstünlüğü kurallarının gözetilmesi, görüş açısının daraldığı noktalarda bu tür ölümcül kazaların önlenmesinde hayati bir rol oynuyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, kazanın kesin oluş şeklini ve sorumluluk durumlarını belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.