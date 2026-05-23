Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dün sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, taksici esnafı ve akaryakıt sektörü başta olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemeler içeriyor. Meclis'e sunulan teklife göre, yasalaşma sürecinin ardından ticari plaka sahiplerine ve öğrencilere önemli maddi muafiyetler sağlanacak.

Taksi ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, taksimetre ile bağlantılı mali cihazlar kullanmaları şartıyla yeni bir vergi avantajına sahip olacak. Düzenlemeye göre esnaf, talep etmesi durumunda takip eden yılın başından itibaren en fazla 3 yıl süreyle hasılat esaslı kazanç tespiti usulünden yararlanabilecek. Bunun yanı sıra, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan esnafın elinde bulundurduğu taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların satışından elde edilen kazançlar gelir vergisi ile KDV'den tamamen istisna ediliyor.

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE TEMİNAT ARTIYOR

Akaryakıt ve LPG gibi lisansa tabi riskli piyasalarda faaliyet gösteren işletmeler üzerindeki denetimler sıkılaştırılıyor. Sahte belge kullanımı ve organize usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla idareye tanınan teminat artırma yetkisi 2 katından 5 katına çıkarılıyor. Sektörde daha etkin ve caydırıcı bir mekanizma kurulması hedeflenirken, kural ihlali yapan firmaların yüksek teminat bedelleriyle karşılaşması bekleniyor.

GENÇLER İÇİN EĞLENCE VERGİSİ MUAFİYETİ NE GETİRİYOR?

Kanun teklifinde yer alan bir diğer önemli adım ise 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 19. maddesine eklenen yeni fıkra oldu. Düzenleme kapsamında, 18 yaşını doldurmamış çocuklar ile eğitimine devam eden 25 yaş altı öğrencilerin katıldığı etkinliklerde düzenlenen biletlerden eğlence vergisi alınmaması öngörülüyor. Bu muafiyetin pratik yansıması olarak, gençlerin ve öğrencilerin sinema, tiyatro, konser gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere bilet alırken vergi yükünden kurtulması ve etkinliklere çok daha uygun maliyetlerle erişebilmesi sağlanacak.