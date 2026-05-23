Giresun sahil yolu Liman mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ağır bir bilançoyla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, bir tırın iki otomobille çarpışması neticesinde ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

Kazaya karışan araçların plakaları 55 K 4065 plakalı tır ile 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobiller olarak açıklandı. Sabah'ın aktardığı bilgilere göre, kazaya neden olan veya karışan tır sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemedi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin büyük çapta hasar aldığı kaza mahalline çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE TRAFİK AKIŞI NASIL SAĞLANDI?

Olay yerine hızla intikal eden ambulans ekipleri, yaralanan 6 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için çevredeki hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik akışı bir süre güvenlik güçleri tarafından kontrollü ve tek şeritten sağlandı. Emniyet yetkilileri, kazanın oluş şeklini ve kesin nedenini belirlemek amacıyla adli inceleme başlattı.

GECE YOLCULUKLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Özellikle gece saatlerinde ve sahil yolu gibi düz hatlı güzergahlarda, ağır vasıtalarla binek araçların karıştığı kazalar genellikle yüksek hız ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Trafik güvenliği uzmanları, karanlıkta takip mesafesinin gündüze oranla en az iki katına çıkarılması ve ağır vasıtaların kör noktalarına girilmemesi gerektiği konusunda sürücüleri uyarıyor.