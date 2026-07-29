Yangın, saat 17.30 sıralarında Taksim'de bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki lokantada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lokantanın baca bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olası bir tehlikeye karşı alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar ve çalışanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, baca bölümünde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin iş yerinin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İstiklal Caddesi çevresinde güvenlik önlemi

Yangın sırasında polis ekipleri, alışveriş merkezinin çevresi ile İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde vatandaşların güvenliği sağlanırken, ekipler yangının bulunduğu alana girişleri kontrollü şekilde sınırlandırdı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, alışveriş merkezinde kısa süreli panik yaşandı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve ilgili ekipler tarafından teknik inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının baca sisteminden kaynaklandığı belirtilirken, kesin neden yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.