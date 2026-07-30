Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde bölge halkı, doğa sporcuları ve sivil toplum kuruluşları, yapımı planlanan enerji nakil hattı projesine ilişkin ortak bir basın açıklaması düzenledi. Antalya Körfez Gazetesi'nin haberine göre, vatandaşlar enerji yatırımlarına ilkesel olarak karşı olmadıklarını belirtti. Ancak projenin doğaya ve bölgenin ekolojik dokusuna en az zarar verecek şekilde, kamu yararı gözetilerek yeniden planlanması gerektiği vurgulandı.

3 KİLOMETRELİK BÖLÜM İÇİN YER ALTI TALEBİ

Bölge sakinleri, hattın özellikle hassas doğal alanların içinden geçen yaklaşık 3 kilometrelik bölümünün yer altına alınmasını istiyor. Bu talebin karşılanamaması durumunda ise güzergâhın tamamen alternatif bir alana taşınması öneriliyor. Gerçekleştirilen sessiz duruş eyleminde, temel amacın Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak projelere engel olmak değil, aynı ihtiyacı doğayı tahrip etmeden çözecek doğru adımların atılmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

GEYİKBAYIRI'NIN TURİZM POTANSİYELİ NEDEN ÖNEMLİ?

Geyikbayırı, sıradan bir mahalle olmanın ötesinde uluslararası arenada dünyanın en önemli spor tırmanışı merkezlerinden biri olarak tanınıyor. Tarihi Likya Yolu güzergâhında da yer alan bölge, her yıl 25 ila 30 bin yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak yıl içinde 10 ila 20 bin kişinin bölgeye günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği belirtiliyor. Doğa turizmi odaklı bu hareketlilik, yerel ekonomiye ciddi bir girdi ve istihdam sağlıyor.

Açıklamanın resmi bölümü, katılımcıların "Geyikbayırı yaşasın. Doğa korunsun. Enerji doğru güzergâhtan taşınsın." şeklindeki ortak mesajıyla tamamlandı. Doğal yaşam alanlarının korunması ile altyapı yatırımları arasındaki dengenin nasıl kurulacağı ve projenin mevcut haliyle devam edip etmeyeceği bölge kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.