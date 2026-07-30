İzmir Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin önemli kırsal turizm alanlarından Çiçekliköy ve Yakaköy'de geniş çaplı bir çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Hafta sonları yoğun ziyaretçi alan bu güzergahta, görsel kirliliğe neden olan usulsüz tabelalar ve reklam afişleri bulundukları yerlerden söküldü.

İŞLETMELERDE HANGİ EKSİKLİKLER ARANDI?

Ekipler, yol kenarlarına, ağaçlara ve elektrik direklerine asılan kaçak materyalleri temizlerken, bölgede yeni açılan ticari mekanları da eş zamanlı olarak denetledi. Kahvaltı salonları, restoranlar ve kır düğünü tesislerinin mevzuata uygunlukları, işgaliye sınırları ve ruhsat belgeleri zabıta tarafından titizlikle kontrol edildi.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ NE SÖYLEDİ?

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin yaptığı açıklamaya göre, Çiçekliköy ve Yakaköy ilçenin en değerli yeşil alanları arasında yer alıyor. Bölgedeki ticari hareketlilikten memnuniyet duyduklarını aktaran Eşki, doğanın kirletilmesine ve usulsüz tabelalarla görüntü kirliliği oluşturulmasına kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini bildirdi. Başkan Eşki, kent estetiğini korumak adına saha denetimlerinin süreceğini vurguladı.

KAÇAK TABELA ASMANIN YAPTIRIMI NEDİR?

Türkiye genelindeki belediye mevzuatları ve Kabahatler Kanunu kapsamında, kamu mülkiyetindeki aydınlatma direklerine, ağaçlara veya yol kenarlarına izinsiz reklam materyali asılması yasal bir ihlal sayılıyor. Yetkili kurumlar, çevre kirliliği yaratan bu tür eylemlere karşı işletmelere doğrudan idari para cezası kesme ve söz konusu materyalleri kaldırma yetkisine sahip bulunuyor.