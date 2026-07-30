Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde yer alan Çay ilçesi Üniversite Kavşağı'nda dün saat 17.00 sularında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen bir TIR'ın çarpması neticesinde üç sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 46 ABP 572 plakalı TIR'ın sürücüsü Adem Bolat (58), kavşakta kırmızı ışık yandığı için duran Ersoy Kabil (49) idaresindeki HH 513 HH plakalı kamyon ile Gazi Akce (39) yönetimindeki 03 VD 366 plakalı otomobile arkadan çarptı.

KAZAYA İLK MÜDAHALE NASIL YAPILDI?

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı durumdaki üç sürücü Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer tarafından aktarıldığına göre, hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Jandarma ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alarak olayla ilgili resmi soruşturma başlattı.

YOLDAKİ TRAFİK AKIŞI NASIL ETKİLENDİ?

Çarpışmanın şiddetiyle hasar alan araçların yolu kapatması, Konya-Afyonkarahisar kara yolunda ulaşımın bir süre durmasına neden oldu. Ekiplerin kaza yapan araçları yoldan çekmesi ve zemin temizlik çalışmalarını tamamlaması yaklaşık yarım saat sürdü. Bu zaman zarfında güzergah üzerinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin müdahalesinin bitmesiyle birlikte trafik akışı yeniden normale döndü.

ŞEHİRLERARASI YOLLARDA RİSKLER NELER?

Özellikle ağır vasıtaların transit geçiş için yoğun olarak kullandığı ana arterlerde, sinyalizasyonlu kavşaklara yaklaşırken hızın düşürülmesi büyük önem taşıyor. Ağır tonajlı araçların durma mesafesinin binek otomobillere kıyasla çok daha uzun olması, takip mesafesi kuralına uyulmadığı durumlarda kavşak noktalarında bu tür zincirleme kazalara zemin hazırlayabiliyor.