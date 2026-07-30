İçişleri Bakanlığı, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni bir trafik düzenlemesini hayata geçirdi. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, araçlara sonradan eklenen port bagaj, araç üstü çadır ve kayak taşıma aparatları artık teknik tadilat kapsamında değerlendirilmeyecek. Bu kararla birlikte, trafik denetimlerinde yaşanan uygulama farklılıkları ve sürücülere kesilen cezalar tamamen sona erdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik imzasıyla polis ve jandarma ekiplerine gönderilen talimatta, söz konusu ekipmanların istendiğinde kolayca sökülüp takılabilir yapıda olduğu vurgulandı. Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komitesi'nin hazırladığı değerlendirme raporuna dayandırılan kararda, bu taşıyıcı ürünlerin aracın yapısal bütünlüğünü bozmadığı ve güvenlik sistemlerine müdahale niteliği taşımadığı ifade edildi.

ESKİ UYGULAMADA NELER YAŞANIYORDU?

Karar öncesindeki rutin trafik denetimlerinde, aracında port bagaj veya çadır bulunan sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun 32. maddesi gereğince işlem yapılabiliyordu. Mevzuata aykırı teknik değişiklik yapıldığı gerekçesiyle sürücülere 1.000 TL idari para cezası kesiliyor ve söz konusu ekipmanların projelendirilerek ruhsata işlenmesi için 30 günlük yasal süre tanınıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte sürücülerin yaşadığı bu mağduriyetler ortadan kaldırılmış oldu.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER RUHSATA İŞLENMELİ?

Karayolları Trafik Kanunu'nun 2918 sayılı 32. maddesi, temelde aracın yapısını kalıcı olarak değiştiren müdahaleleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Motor değişimi, şasi modifikasyonları veya aracın dış renginin tamamen değiştirilmesi gibi kalıcı teknik işlemlerin belirlenen süre içinde tescil kayıtlarına işlenmesi zorunluluğu devam ediyor. Ancak port bagaj gibi mevcut ara atkılar üzerine yerleştirilen, kilitlenebilir ve geçici yük taşıma aparatları artık bu yasal zorunluluktan muaf tutuluyor.

Yeni genelge sonrasında trafik ekipleri, araç tavanında taşınan sökülebilir kamp, spor ve yük ekipmanları için herhangi bir cezai işlem uygulamayacak. Sürücüler, aracın orijinal yapısını bozmayan bu aparatları ruhsata işletme bürokrasisiyle uğraşmadan kullanmaya devam edebilecek.