Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi'nde, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde altyapı ve yol yenileme çalışmaları hız kazandı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 2551 ve 2557 numaralı sokaklarda sıcak asfalt serimi için zemin hazırlıklarına başladı.

Zamanla altyapı kazıları ve yoğun kullanım sebebiyle bozulan yollar, kalıcı sıcak asfalt uygulamasıyla modernize ediliyor. Ekiplerin yürüttüğü zemin güçlendirme mesaisi, dökülecek asfaltın ömrünü uzatmayı ve sürüş konforunu artırmayı hedefliyor.

OKUL VE HASTANE GÜZERGAHI YENİLENİYOR

Çalışma yürütülen alanların stratejik konumu dikkat çekiyor. İlkokul cephesinde yer alan 2551

Sokak'ta 6 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğunda bir alan yenileniyor. Bölge halkının okul ile hastane ulaşımında ana arter olarak kullandığı 2557

Sokak'ta ise yine 6 metre genişliğe sahip 200 metrelik bir güzergah sıcak asfaltla buluşacak. Toplamda 360 metrelik yol ağının kısa sürede tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunulması planlanıyor.

ÇALIŞMALARDA ÖNCELİK NEDEN OKUL YOLLARI?

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, belediyelerin yaz sonu altyapı planlamalarında eğitim kurumlarının çevreleri ilk sırayı alıyor. Bu stratejik planlama, eylül ayında aniden artış gösterecek olan okul servisleri ve öğrenci yaya trafiğinin güvenli bir şekilde akmasını sağlamak amacıyla uygulanıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de yaptığı resmi açıklamada bu güvenlik hassasiyetine vurgu yaptı.

Çocukların eğitim yuvalarına problemsiz ulaşması için okul güzergahlarındaki yol yenilemelerine öncelik verdiklerini bildiren Başkan Kocagöz, Kuzeyyaka'daki mesainin tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının daha modern yollara kavuşacağını ifade etti. Açıklamaya göre, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artıracak altyapı yatırımları planlanan takvim doğrultusunda devam edecek.