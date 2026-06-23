İstanbul Güngören'e bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta 15 Haziran'da meydana gelen silahlı saldırının altından takıntı ve tehdit çıktı. Motosikletiyle pusu kurarak otomobilindeki Hazem Mohammet'i kurşunlayarak öldüren Mustafa D., polis ekiplerinin takibi sonucu sınırdan kaçmak üzereyken gözaltına alındı.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere ve Cinayet Büro Amirliği'nin yürüttüğü soruşturmaya göre, cinayetin sebebi şüphelinin karşılıksız takıntısıydı. Evli olan Mustafa D.'nin, sokakta görüp beğendiği ve kendisi gibi evli olan N. isimli kadınla arkadaşlık kurmak istediği belirlendi. Kadının ve ailesinin bu durumu kesin bir dille reddetmesi üzerine şüpheli aile üyelerini hedef alan tehditlere başladı.

ŞÜPHELİNİN TEHDİT MESAJLARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Mustafa D.'nin N.'ye gönderdiği mesajlarda cinayet planını açıkça anlattığı tespit edildi. Şüphelinin, "Sen benimle evlenmiyorsun. Ben senin en sevdiğinin, kardeşinin canını alacağım" şeklinde mesajlar gönderdikten sonra 15 Haziran'da olay yerinde motosikletiyle kurbanını beklediği anlaşıldı. Otomobiliyle sokağa giren Hazem Mohammet, uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN NASIL YAKALANDI?

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin ardından kayıplara karışan zanlıyı bulmak için teknik ve fiziki takip başlattı. Elde edilen istihbarat doğrultusunda şüphelinin Hatay üzerinden insan kaçakçıları aracılığıyla Suriye'ye geçeceği saptandı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, Mustafa D.'yi sınır tel örgülerine sadece iki kilometre kala yakalayarak İstanbul'a getirdi.

TASARLAYARAK CİNAYET VE KAÇAKÇILIK SUÇLAMALARI NE ANLAMA GELİYOR?

Ceza hukuku uygulamalarına göre, önceden mesajla haber verilip pusu kurularak işlenen cinayetler "tasarlayarak kasten öldürme" kapsamında değerlendiriliyor ve fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca zanlının yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışması ve insan kaçakçılarıyla anlaşması, hem tutukluluk gerekçesini kesinleştiriyor hem de dosyaya göçmen kaçakçılığı suçlamasının eklenmesine zemin hazırlıyor.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden ancak karşı tarafın da kendisini tehdit ettiğini öne süren Mustafa D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan akrabaları M.S. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.