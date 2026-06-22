Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ), sürücü belgesi sahiplerine yönelik yaptığı duyuruda, ehliyetlerin üzerinde yer alan “son geçerlilik tarihi” bilgisinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

Kurumun paylaşımında, geçerlilik süresi dolan veya dolmak üzere olan sürücü belgelerinin zaman kaybetmeden yenilenmesi gerektiği belirtildi.

EHLİYETLERDE TARİH DETAYINA DİKKAT

NVİ'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sürücü belgenizi kontrol ettiniz mi? Sürücü belgenizin iptal olmaması ve mağduriyet yaşamamanız için belgeniz üzerinde yer alan son geçerlilik tarihini kontrol edebilirsiniz. Geçerlilik süresi yakın tarihte sona erecek veya sona ermiş olan sürücü belgelerinizi randevu alarak en yakın nüfus müdürlüğünde yenileyebilirsiniz.”

HANGİ EHLİYETLER 5, HANGİLERİ 10 YIL GEÇERLİ?

Türkiye'de kullanılan yeni tip sürücü belgeleri sınıflarına göre farklı sürelerle geçerli oluyor.

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı ehliyetler 10 yıl geçerli.

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyetler ise 5 yılda bir yenilenmek zorunda.

Sürenin dolması halinde belge hukuken geçerliliğini kaybediyor. Geçerlilik süresi sona ermiş ehliyetle araç kullanılması durumunda sürücüler idari yaptırımlarla karşılaşabiliyor.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşlar;

randevu.nvi.gov.tr adresinden,

e-Devlet üzerinden,

NVİ Mobil uygulamasından,

Alo 199 Çağrı Merkezi'nden

randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvuru yapabiliyor.

Sürücüler ayrıca e-Devlet'teki “Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulama” hizmeti üzerinden ehliyet bilgilerini ve geçerlilik durumlarını kontrol edebiliyor.