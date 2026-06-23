Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, mayıs sonu itibarıyla Antalya'nın yaklaşık 4 milyon 800 bin ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı. Sezonun ilk döneminde bazı uluslararası gelişmeler nedeniyle rezervasyonlarda bekleme eğilimi görüldüğünü belirten Saatçioğlu, haziran ayının başlamasıyla birlikte talebin yeniden hızlandığını söyledi.

RUSLAR İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Antalya'ya en fazla turist gönderen ülke sıralamasında Rusya yine ilk sırada yer aldı. Yaklaşık 450 bin Rus turistin kente geldiğini belirten Saatçioğlu, Almanya'nın ikinci sıradaki konumunu koruduğunu ve Alman ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış yaşandığını ifade etti.

Bu dönemde Antalya'da yaklaşık 390 bin Alman turist ağırlandı. İngiltere üçüncü sırada yer alırken, Polonya dördüncü sıradaki yerini korudu. Geçen yılki ülke sıralamasında önemli bir değişiklik yaşanmadı.

HAZİRANLA BİRLİKTE REZERVASYONLAR HIZLANDI

Turizm sektörünün temmuz ve ağustos aylarına yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Saatçioğlu, erken rezervasyon süresinin uzatılmasının olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Sektörün bölgedeki gelişmelere hızlı uyum sağladığını ifade eden Saatçioğlu, yaz sezonunun geri kalanında talebin güçlü şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

UKRAYNA PAZARINDA TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Son yıllarda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle önemli kayıplar yaşayan Ukrayna pazarında toparlanma sürüyor. Saatçioğlu, Ukrayna'dan gelen turist sayısında son iki yıldır yüzde 20 seviyelerinde artış görüldüğünü belirterek, 2026 sezonunda da benzer bir yükseliş beklediklerini söyledi.

Turizm sektörünün farklı pazarlara yönelme stratejisini sürdürdüğünü kaydeden Saatçioğlu, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yeni kaynak pazarlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Antalya'da artan turist hareketliliğinin, bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya'daki oteller, restoranlar, esnaf ve turizm işletmeleri için de sezonun daha hareketli geçeceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA) ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) açıklamaları.